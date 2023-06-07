نادي الزمالك المصري يكرم الجندي محمد صلاح منفذ عملية العوجا

قرر رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور الاربعاء، اطلاق اسم الجندي محمد صلاح على إحدى منشآت النادي تكريما له بعد قتله ثلاثة جنود اسرائيليين قبل ان يقضي بدوره.

وقتل الجندي محمد صلاح ثلاثة جنود اسرائيليين بعدما عبر بوابة طوارئ في السياج الحدودي في منطقة العوجا الحدودية السبت الماضي، قبل ان يقتل بدوره.

وقال منصور في مؤتمر صحفي انه اتخذ هذا القرار على اعتبار ان "الشهيد محمد صلاح على .. لا يقل (شأنا) عن الشهيد أحمد منسى ضحية الإرهاب، ولا عن الشهيد أحمد أبو الدهب ضحية الإرهاب".

وقضى المنسي وهو ضابط في الجيش المصري خلال مواجهات مع الارهابيين في سيناء عام 2017، فيما قتل ضابط الشرطة ابو الدهب خلال قيامه بواجبه في القاهرة عام 2014.



شاهد| رئيس نادي الزمالك المعزول مرتضى منصور يُقرر تسمية منشأة بالنادي باسم البطل المصري محمد صلاح منفذ عملية العوجا الذي قتل فيها 3 جنود إسرائيليين. pic.twitter.com/SDL9uyMkqO — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 7, 2023

وقال منصور ان الجيش الاسرائيلي حزين لمقتل هؤلاء الجنود، لكنه لا يحزن لقتل الاطفال خلال مجزرة بحر البقر التي قضى فيها 30 تلميذا جراء غارة شنها الجيش الاسرائيلي على مدرستهم في محافظة الشرقية عام 1970، وكذلك مذبحة مصنع ابو زعبل شمالي القاهرة، والذي تعرض ايضا للقصف ما اسفر عن مقتل 70 من العمال.

وتابع ان اسرائيل لا تحزن ايضا للطفل محمد الدرة الذي قتلته بين ذراعي ابيه في غزة خلال انتفاضة الاقصى عام 2000، كما قتلت قبله وبعده الاف الاطفال الفلسطينيين.

واشار منصور كذلك الى مؤسس حماس احمد ياسين "الشيخ البالغ 65 عاما" الذي استشهد في غارة اسرائيلية استهدفته في غزة عام 2004، بينما كان على كرسيه المتحرك.

كما هاجم الدولة العبرية على خلفية انتهاكها الحرمات والمقدسات في الاراضي المحتلة، مشيرا في الصدد الى اقتحام وزير الامن الداخلي "المجنون" ايتمار بن غفير للمسجد الاقصى قبل اسبوعين.

واكد منصور ان صلاح "شهيد وجدع ورجل.. أيا كان بقى بيطارد تجار مخدرات، هو عمل للعيال كمين، رجل". وكان يشير بذلك الى بيان الجيش المصري الذي قال ان صلاح دخل في اشتباك مع الجنود الاسرائيليين خلال مطاردته مهربين قرب الحدود.