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نتنياهو: تدفق المهاجرين الأفارقة أسوأ من الاعتداءات "الإرهابية"

نتنياهو: تدفق المهاجرين الأفارقة أسوأ من الاعتداءات "الإرهابية"
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