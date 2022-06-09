نصرالله يتعهد بمنع إسرائيل من استخراج غاز حقل كاريش

تعهد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الخميس بمنع اسرائيل من استخراج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه شرقي البحر المتوسط، مؤكدا على أنّ "المقاومة تملك القدرة" على ذلك.

وقال نصرالله في كلمة عبر قناة "المنار" التابعة للحزب أنّ "الهدف اليوم هو منع العدو من استخراج الغاز من حقل كاريش"، مضيفا أنّ "المقاومة تملك القدرة الماديّة والعسكريّة والأمنيّة والمعلوماتيّة واللوجستيّة والبشريّة لمنع العدو من الاستخراج".

واعتبر ان "هذه القضيّة الوطنيّة الكبيرة لا تقلّ أهمّية عن تحرير الشريط الحدوديّ المُحتل، ولا تقلّ المسؤولية فيها عن المسؤولية في تحريره"،

ورأى نصرالله أنّ لبنان "أمام موضوع مستجدّ ومرحلة جديدة"، معتبراً أنّ "ما جرى في الأيام الماضية هو اعتداء على لبنان واستفزاز وتجاوز، وقد وضع لبنان أمام موقف صعب ويجب أن يتّخذ خياره بشكل نهائي وواضح".

وإذ هدّد باستهداف المنصة العائمة، اعتبر نصرالله أنّ "قادة العدو يعرفون أنّ ما ستخسره إسرائيل في أيّ حرب يهدّدون فيها هو أكبر بكثير مما يمكن أن يخسره لبنان"، مضيفاً أنّ "ارتكابهم حماقة من هذا النوع ستكون تداعياته ليس فقط استراتيجيّة بل وجوديّة" على إسرائيل.

وتابع ان "لبنان يملك في هذه المواجهة الحقّ والدافع، فلديه استحقاقات خطيرة جدّاً ويملك القوة تحت عنوان الجيش والمقاومة".

وأشار إلى أنّ الحزب "لا يتدخّل لا بالخطوط ولا بالترسيم"، مضيفاً: "شرحنا هذا الموقف وحيثيّاته وأسبابه، وقلنا منذ العام 2000 إنّ ترسيم الحدود مسؤوليّة الدولة".

اسرائيل: كاريش لنا

والاربعاء، جددت إسرائيل تمسكها بالتنقيب عن الغاز في حقل "كاريش"، داعية "الدولة اللبنانية إلى تسريع المفاوضات بشأن الحدود البحرية".

وقال وزراء الدفاع والخارجية والطاقة الإسرائيليين بيني غانتس ويائير لابيد وكارين الهرار، في بيان مشترك أن "كاريش"، "ملك لإسرائيل"، مضيفين انه يمثل أحد أصولها "الاستراتيجية".

وفي وقت سابق، حذر الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إسرائيل من أي "عمل عدواني" في المياه المتنازع عليها، حيث تأمل الدولتان في تطوير موارد الطاقة البحرية، وأثارت هذه التصريحات المخاوف من تصعيد عنيف حول السفينة.

وقال "حزب الله"، إنه سيتحرك إذا اتهمت الحكومة اللبنانية إسرائيل رسميا بانتهاك الحقوق البحرية.

وقال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، الشيخ نعيم قاسم "عندما تقول الدولة اللبنانية بأن الإسرائيلي يعتدي على مياهنا ويعتدي على نفطنا، نحن حاضرون أن نقوم بمساهمتنا في الضغط والردع واستخدام الوسائل المناسبة بما فيها القوة من أجل منع إسرائيل من أن تعتدي على مياهنا ونفطنا".

وأضاف "المسألة الآن تتطلب قرارا حاسما ورأيا حاسما من الدولة اللبنانية، هل هذه الباخرة تعمل في منطقة متنازع عليها أم لا؟ هل حسمت الدولة اللبنانية مسألة الحدود وخط التفاوض أم لا ؟".