نصرالله يحرض على السعودية مستغلا قضية خاشقجي

عليكم ان تأذنوا لليمنيين بالتوجه نحو الحل السياسي

سارع الامين الأمين العام لـ"حزب الله" الشيعي اللبناني الموالي لايران حسن نصر الله، للتحريض على المملكة العربية السعودية داعيا لاستغلال قضية اختفاء الاعلامي جمال خاشقجي

وقال نصر الله، في خطاب ألقاه اليوم الجمعة، تعليقا على قضية اختفاء خاشقجي، الذي يعتقد على نطاق واسع أنه قتل، إن "الحدث يكبر" وإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "محشورة بشكل كبير"، مشددا على أن "الحكام في السعودية في وضع صعب جدا".

ودعا الى المقاطعة الدولية للملكة وهو ما سيؤدي ايضا لانهيار التحالف العربي في اليمن

وتقود السعودية تحالفا عربيا لدعم الشرعية في اليمن ضد الانقلابيين الحوثيين المدعومين من ايران وحزب الله اللبناني

ولفت نصر الله إلى أن "هناك أزمة دولية وشكلا من أشكال المقاطعة" تواجهه اليوم السعودية، وتابع، متوجها إلى قيادة المملكة: "إن الغطاء الدولي والعالمي لحربكم على اليمن بدأ ينهار بعد قضية خاشقجي".

وأضاف الأمين العام لـ"حزب الله"، مخاطبا قيادة المملكة: "إن اليوم هو الوقت المناسب لاتخاذ موقف جريء وشجاع لوقف الحرب على اليمن... عليكم ان تأذنوا لليمنيين بالتوجه نحو الحل السياسي".

كما شدد نصر الله على أن "من الأمور المضحكة جدا" اتهام السعوديين لـ"حزب الله" بالتورط في حادث خاشقجي.