هجوم على موكب السفير التركي في الخرطوم وانقرة تنقل سفارتها

اعلنت تركيا نقل مقر سفارتها الى منطقة بورتسودان بعد الهجوم المسلح على موكب سفيرها في الخرطوم مساء اليوم السبت وفق ما اكدت مصادر تركية حيث اشارت نقلا على لسان مصدر مسؤول في الخارجية ان السفير بخير

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ان السفير التركي لدى السودان إسماعيل تشوبان أوغلو وحرسه، بخير بعد ان تعرضو لإطلاق للنار في الخرطوم، واشار الوزير التركي ان الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تشتد أحيانا في الشوارع المحيطة بالسفارة التركية.

وقال الوزير التركي ان سفير بلاده في الخطوم حاول مسبقا التواصل مع الجيش وقوات الدعم السريع، من اجل تامين الطريق الا نه ومع دخول المركب المنطقة فتحت النار، ولم يصب أحد ولكن تضررت السيارة وكشف أن المحادثات متواصلة مع الجانبين من أجل معرفة من قام بذلك ولماذا.

وقال اوغلو الذي كان يتحدث من مدينة أنطاليا الساحلية بجنوب تركيا، انه ونتيجة لتدهور الاوضاع الامنية "قررنا نقل سفارتنا مؤقتا إلى بورتسودان، بناء على نصيحة الحكومة الانتقالية".

ولم تعلن اي دولة في وقت سابق عن مقتل ايا من دبلوماسييها باستثناء مصر التي تعرض احد اعضاء بعثتها الدبلوماسية لهجوم اودى بحياته ، وذلك خلال المعارك التي دخلت اسبوعها الثالث من دول ادنى بصيص من الامل في توقفها .