واشنطن تدرج شخصيات وكيانات مقربة من حزب الله في لوائح الارهاب

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أفرادا وكيانات لبنانية على قائمة الإرهاب.

ونشرت وزارة الخزانة قائمة تضمنت الأسماء التالية، الشيخ يوسف عبد الرضا، ونور الدين جواد، لعلاقتهم بمؤسسة "الشهيد" التابعة لـ"حزب الله"، بالإضافة إلى اللبناني قاسم محمد علي بزي، لعلاقته بمؤسسة "أتلس هولدينغ".

وشملت الكيانات التي أدرجتها الوزارة الأمريكية، 12 كيانا.

وفرضت وزارة الخزانة في شهر يوليو 2019، عقوبات على نائبين ومسؤول أمني في "حزب الله" اللبناني، حيث طالت العقوبات الأمريكية، رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية، النائب محمد رعد، والنائب أمين شري، ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، وهو المعني بعلاقات "حزب الله" الأمنية مع باقي الأحزاب اللبنانية.

ودعت الوزارة حينها، المجتمع الدولي إلى إدراج "حزب الله" بجناحيه السياسي والعسكري على قوائم الإرهاب.