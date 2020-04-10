واشنطن ترفض استقبال أكثر من 6 آلاف مهاجر منذ تفشي كورونا

أعادت الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من 6 آلاف مهاجر من عند الحدود المكسيكية جنوبي البلاد، منذ تفعيل التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وبحسب معطيات صادرة عن هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة(CBP)، فإن الولايات المتحدة قامت بترحيل أكثر من 6 آلاف مهاجر دخلوا من المكسيك عند الحدود الجنوبية للبلاد منذ 21 مارس/آذار الماضي

وأوضح بيان صادر عن الهيئة المذكورة أن عمليات الترحيل جاءت في إطار التدابير المتخذة ضد كورونا، وأن هناك أكثر من 100 مهاجر تحت المراقبة.

تجدر الإشارة أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أصدر من قبل قرارًا بغلق الحدود مع المكسيك أمام كافة التنقلات الغير ضرورية؛ للحيلولة دون تفشي كورونا.

وارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، الخميس، إلى نحو 15 ألف، إثر تسجيل 1890 وفاة جديدة.

ويتزايد عدد الإصابات والوفيات يوميًا في الولايات المتحدة، التي باتت تتصدر قائمة الدول الأكثر تأثرا بجائحة كورونا.

ووفقا لأحدث البيانات التي نشرتها جامعة “جونز هوبكينز”، الخميس، فإن عدد الإصابات وصل 432 ألفا و438، بعد تسجيل 32 ألفا و509 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألف و808، إثر وفاة 1890 شخصا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب المصدر ذاته.

وتخطت حصيلة وفيات كورونا حول العالم، مساء الخميس، 95 ألف شخص، بزيادة أكثر من 5 آلاف حالة خلال ساعات.

وأظهرت أرقام منصة “ورلدو ميتر” المتخصصة في متابعة مختلف الإحصاءات حول العالم أن حصيلة الوفيات وصلت 95 ألفا و47 حالة وفاة.

فيما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا مليون و593.515 حالة حتى منتصف ليل الخميس.

كذلك تجاوزت حصيلة المتعافين من الفيروس حتى الساعة نفسها عتبة 355 ألفا، وفق المنصة ذاتها. (الأناضول)