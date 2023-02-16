مذيعة مصرية تدعو الرجال لاهداء الزوجات "تراب اقدامهم" في عيد الحب

دعت ياسمين عز ، مذيعة قناة ام بي سي المثيرة للجدل الرجال الخميس، الى اهداء زوجاتهم في عيد الحب حفنة من "تراب اقدامهم" لاختبار صدق ادعائهن بعشق هذا التراب.

وقالت ياسمين عز خلال حلقة برنامج "كلام الناس" المذاع على محطة "ام بي سي مصر"، ان الزوجة تنتظر دائما هدية في عيد الحب من زوجها وتدعي دائما انها "تعشق التراب الذي يمشي عليه".

ودعت عز الرجال بالتالي الى اهداء الزوجات "حفنة من تراب اقدامهم" في عيد الحب لاختبار صدق هذا الادعاء.

وكانت نقابة الاعلاميين المصريين احالت المذيعة ياسمين عز الى التحقيق الشهر الماضي على خلفية شكاوى تتهمها بحض النساء على الخنوع للرجال عبر برنامج "كلام الناس".

وقالت النقابة في بيان عبر موقعها الرسمي ان قرار الاحالة جاء اثر شكاوى من جهات عدة تتعلق بارتكاب ياسمين عز "مخالفات مهنية وقانونية".

وقبل ذلك، تقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى الى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على خلفية مضمون برنامج ياسمين عز الذي تحرض فيه النساء على "تقبل العنف" من الرجل ويتضمن "إهانة وتحقيرا وتقليلا من شأن المرأة".

وكانت ياسمين عز اثارت جدلا واسعا بسبب ارائها التي تدافع فيها عن الرجل على حساب المراة، ودعوتها الزوجات خصوصا الى "طاعة" ازواجهن وتلبية رغباتهم وارضائهم باية وسيلة "حفاظا على كيان الاسرة".

وكانت الاعلامية الصاعدة التي يعتقد ان عمرها 35 عاما، قد ظهرت اول مرة عبر برنامج "عز الشباب" على قناة "روتانا مصرية"، قبل ان تنتقل إلى قناة "إم بي سي مصر"، حيث قدمت وشاركت في تقديم برامج من بينها "صباحك مصري"، ثم "حديث المساء"، و"ليلة الخميس"، قبل ان تنتقل الى برنامج "كلام الناس".

وبحسب المعلومات المتوفرة، فهي غير متزوجة، وتحفل مواقع التواصل بصور لها قبل وبعد عمليات التجميل التي خضعت لها وغيرت من مظهرها بشكل جذري.