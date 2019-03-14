3.4 مليار يورو لغوث اللاجئين السوريين

قدرت الأمم المتحدة الاحتياجات المالية السورية لسنة 2019 بنحو 5.5 مليار دولار

أعلنت ألمانيا خلال مؤتمر المانحين في بروكسل عن رصدها 1.44 مليار يورو لغوث اللاجئين السوريين، فضلا عن ملياري يورو رصدها الاتحاد الأوروبي لهذه الأغراض.

وقال وزير التنمية الألماني غيرد مولر: "نحن ملتزمون بتقديم 1.44 مليار يورو، مما يجعلنا ثاني أكبر المانحين".

بدوره، أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مرغريتيس سكيناس أن الاتحاد الأوروبي "سيخصص ملياري يورو من الميزانية المشتركة لمساندة سوريا".

وقبل ذلك تعهدت المملكة المتحدة بتقديم 400 مليون جنيه إسترليني، والنمسا بتسعة ملايين دولار.

وقدرت الأمم المتحدة الاحتياجات المالية السورية لسنة 2019 بنحو 5.5 مليار دولار لرفد حوالي 5.6 مليون لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، إضافة إلى 3.3 مليار دولار للنازحين داخل البلاد.

وسيتم الإعلان عن إجمالي قيمة التبرعات التي سيرصدها المانحون عند الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، في ختام المؤتمر الذي ترأسه مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية فيديريكا موغيريني، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة مارك لوكوك