6 مليارات دولار قروض سعودية واماراتية لدعم الباكستان

العاصمة الباكستانية اسلام أباد

ستحصل باكستان قريبا على 2 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة كجزء من قرض هدفه تعزيز موارد باكستان المالية المتضائلة.

وقال المتحدث باسم البنك المركزي الباكستاني، عابد قمر، أمس السبت إن الدولة تلقت بالفعل مليار دولار، كجزء من قرض قيمته 3 مليارات دولار بين صندوق أبو ظبي للتنمية والبنك الحكومي الباكستاني، بحسب وكالة "بلومبيرغ".

وأضاف عابد: "نتوقع تسلم بقية القرض اليوم أو غدا"، مشيرا إلى أن القرض يهدف إلى دعم الاقتصاد والنظام المالي لباكستان.

ولفتت الوكالة إلى أن باكستان تسعى للحصول على قروض من دول صديقة، لتمويل العجز في الحساب الجاري، الذي بلغ نحو 12 مليار دولار في السنة المالية، التي تنتهي في حزيران المقبل.

كما أشارت إلى أن باكستان تلقت قبل ذلك قرضا بقيمة 3 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية.