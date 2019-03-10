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6 مليارات دولار قروض سعودية واماراتية لدعم الباكستان

6 مليارات دولار قروض سعودية واماراتية لدعم الباكستان
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