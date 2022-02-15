إلغاء معرض لايبزيج الألمانية للكتاب في تطور مفاجئ، أعلن معرض لايبزيج للكتاب، ثانى أكبر المعارض الألمانية للكتاب، إلغاء دورته لعام 2022، بعدما أكد منذ 6 ستة أيام تنظيمه في مارس المقبل، وذلك بسبب نقص الموظفين، وفيروس كورونا، الأمر الذى جعل العارضين المشاركين غير قادرين على الالتزام بالمشاركة في المعرض.

إلغاء معرض لايبزيج الألمانية للكتاب

السبب

هذا الانعكاس المفاجئ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام، جاء بعد ستة أيام من تأكيد إدارة معرض لايبزيج الألماني للكتاب، التي عادت وأعلنت أنه يجب إلغاء هذه الدورة التي من المزمع انطلاقها في الفترة من 17 حتى 20 مارس 2022.



أوليفر زيل، مدير معرض لايبزيغ للكتاب قال لوسائل الإعلام: "لسوء الحظ، نظرًا للأشياء التي لا يمكن التغلب عليها للوباء، فإن العديد من العارضين غير قادرين حاليًا على التخطيط بشكل موثوق لمثل هذا الحدث العام الكبير، وقد أدى ذلك إلى العديد من الإلغاءات قصيرة المدى".

وأضاف معرض لايبزيغ للكتاب: "لذلك بقلب حزين قررنا الآن عدم إقامة معرض لايبزيغ للكتاب. يرجع هذا الإلغاء إلى الطبيعة الخاصة للحدث ولا ينطبق على المعارض التجارية والمؤتمرات الأخرى في معرض لايبزيغ التجارى".

وأوضح أوليفر زيل أن الوضع الوبائي المتقلب أدى إلى نقص في عدد العاملين لدى العديد من العارضين، وبعد التشاور مع المجلس الاستشاري للمعرض، قررت إدارة المعرض إلغاء الحدث.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح مدير المعرض أنه لن تتم محاولة تنظيم المعرض رقميا، لتصبح هذه هي المرة الثالثة التي يتعين فيها على إدارة المعرض الإلغاء، وتقف هذه الخطوة بمثابة تذكير قوي لـ صناعة النشر العالمية أنه حتى في حالة تضاؤل ​​تأثير متغير أوميكرون فإن تأثير الوباء لم ينته بعد.

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