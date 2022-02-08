افتتاح معرض «إلهام وروائع البندقية وفنون الإسلام» أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف عن انتهاء استعداداتها لافتتاح معرض «إلهام وروائع البندقية وفنون الإسلام» الذي سيقام خلال الفترة الممتدة ما بين 16 فبراير الجاري إلى 2 من شهر يوليو المقبل، في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية.

افتتاح معرض «إلهام وروائع البندقية وفنون الإسلام»

مؤسسة البندقية للمتاحف المدنية

يضم المعرض الذي يقام بالتعاون مع مؤسسة البندقية للمتاحف المدنية، نحو 70 قطعة أثرية موزعة على 3 محاور هي «لقاءات» و«حوارات» و«إلهام»، حيث يشتمل كل من هذه المحاور على باقة من الوثائق والأعمال الفنية من العالم الإسلامي ومن البندقية، التي ستتيح الفرصة أمام الزوار للتعرّف عن كثب على تأثير الحضارة الإسلامية والبصمة التي تركتها في العديد من المجالات، أبرزها الفنون على اختلافها.

افتتاح معرض «إلهام وروائع البندقية وفنون الإسلام»

محوران





وسيسهم المحور الأول الذي يحمل اسم «لقاءات» في توسيع فهمنا للعلاقة التفاعلية بين الحضارة الإسلامية ومدينة البندقية، وما نتج عن ذلك من تبادل معرفي تعكسه مجموعة من المعروضات مثل الهدايا الرسمية المقدمة من الشرق إلى حاكم البندقية آنذاك.

أما المحور الثاني، «حوارات»، فيكشف طبيعة اللقاءات بين الثقافتين، والتي تحولت لاحقاً إلى حوارات مشتركة تناولت أوجه التشابه والاهتمام والفرص المتاحة لكلا الجانبين في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والعلوم والأدب والفنون، فيما يستعرض المحور الثالث «إلهام»، مدى تأثر الحضارتين على بعضهما البعض بما يتعلق بالمقتنيات والتصاميم المستخدمة، مبيناً أهمية التنوع في التطور الإنساني.

ومن المتوقع، أن يشهد المعرض إقبالاً كبيراً من الجمهور، حيث سيكتشف الزوار الروابط المهمة بين الثقافة الإسلامية والبندقية خلال الفترة بين العصور الوسطى والعصر الحديث، عبر مقتنيات تعرض لأول مرة خارج البندقية.

المزيد:

سجادة جامع الشيخ زايد الكبير تحفة جمالية

تدني عدد زوار متحف اللوفر في باريس للسنة الثانية