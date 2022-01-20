إيان ماكإيوان يوقع عقد روايته الجديدة "الدروس" وقع الكاتب البريطاني إيان ماكإيوان، عضو الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، والجمعية الملكية للأدب، والذى يعد واحدا من أبرز الروائيين البريطانيين في الوقت الحالي، وأغزرهم إنتاجا، عقد نشر روايته الجديدة، التى وصفت مسودتها بـ"الطموحة والمذهلة" لنشرها فى منتصف سبتمبر المقبل.

وفقا لدار النشر التى حصلت على حقوق نشر الرواية، فإن رواية "الدروس" توصف بأنها "تأمل قوي في التاريخ والإنسانية الذى يروى من خلال منظور حياة رجل واحد".

إيان ماكإيوان يوقع عقد روايته الجديدة "الدروس"

نبذة عن إيان ماكإيوان Ian McEwan

المعروف أن إيان ماكإيوان، المولود فى 21 يونيو 1948، والبالغ من العمر 73 عاما، يعد من أبرز الروائيين فى بريطانيا في الوقت الحالي، وأغزرهم إنتاجا وشهرة، لأن رواياته تم اقتباسها سينمائيا، وفازت الأفلام المأخوذة عنها بعدة جوائز أشهرها جائزة الأوسكار التي فاز بها فيلم "الكفارة"، والمأخوذ عن رواية "ماك إيوان" التى تحمل نفس الاسم.

كما فازت رواية "أمستردام" بـ جائزة البوكر البريطانية عام 1998، ووصلت رواياته "راحة الغرباء" 1981، و"كلاب سوداء" 1992، و"الكفارة" 2001، و"على شاطئ تشيسيل" 2007، إلى القائمة القصيرة للجائزة.

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