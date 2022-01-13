يصدر قريباً لممدوح حسن "الحكمة من أفواه المجرمين" صدر للكاتب الصحفي والإعلامي ممدوح حسن، كتاب “الحكمة من أفواه المجرمين” عن دار المفكر العربي، ويشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022.

يصدر قريباً لممدوح حسن "الحكمة من أفواه المجرمين"

نبذة عن الكتاب

الكتاب يرصد حكايات مثيرة لـ 40 من المجرمين، ويدقق فى تفاصيل جرائمهم وأسرارها، ليوضح للقارئ الخيط الرفيع الرابط بين الجانى والمجنى عليه والمسافات القصيرة بينهما فى العلاقات الأسرية والحب.

أيضا يوضح أن اختيار الضحية فى تلك الجرائم قد يكون أقرب الناس، ويكشف أن هناك أشرارا فى حياة كل إنسان يجلسون حوله ويخططون وينفذون جرائمهم دون أدنى إنسانية أو شك فيهم.

يصدر قريباً لممدوح حسن "الحكمة من أفواه المجرمين"

أقسام الكتاب

يقسم المؤلف كتابه إلى جزئين، الأول عن الجنس والدم، ويقدم فيه 20 اعترافا لمجرمين ارتكبوا جرائم قتل بسبب العلاقات الجنسية غير المشروعة، ويكشف أن الانحراف إلى ذلك المنحدر الذى يقود أصحابه إلى حبل المشنقة وضحاياه إلى المشرحة، من أخطر العلاقات التى يدخل فيها الإنسان، فقد تكون نهايتها جريمة قتل بشعة ليصبح فيها أحد طرفيها مجرما والثاني ضحيته.

ومن خلال اعترافات المجرمين التى كتبها المؤلف بأسلوب أدبى سهل يدق ناقوس الخطر الذى قد يداهم بيوتا ليدمرها، ويقدم روشتة ونصائح المجرم من خلال سرد تلك الاعترافات بطريقة شيقة، توضح اختيارات الجاني وتصرفاته وتخطيطه للجريمة وتكشف أيضا تصرفات المجنى عليه التى أثارت غريزة المجرم لارتكاب جريمته واختياره ضحيته من أقرب الناس إليه.

وفى الجزء الثانى يقدم الكتاب 20 اعترافا آخر لمجرمين ارتكبوا جرائم بسبب الحب والخداع بين المحب ومحبوبته والعكس، ويكشف أن خداع الحب قد يكون سببا رئيسيا فى إزهاق الأرواح والقتل، عندما تنكشف الأمور وألاعيب الحبيب بمحبوبته والعلاقات الجنسية فى فترة الخطوبة، والتى تحولت إلى صراع دموي انتهت بالقتل وليس الزواج كما حدث فى جرائم عديدة.

يقدم الكتاب مجموعة قصصية لجرائم واقعية عاشها الكاتب والتقى أطرافها واطلع على اعترافاتهم بمحاضر الشرطة والنيابة، ليخرج بنصائح هامة للقارئ حتى لا يكون ضحية جريمة لأقرب مجرم حوله.

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