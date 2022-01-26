جائزة أحمد فؤاد نجم تعلن أسماء القائمة القصيرة أعلنت لجنة تحكيم جائزة أحمد فؤاد نجم للشعر العامية المصرية، أسماء القائمة القصيرة لعام 2021.

جائزة أحمد فؤاد نجم تعلن أسماء القائمة القصيرة

وجاءت القائمة كالتالي:

ديوان أجواد أنواع الدخان للشاعر أحمد أبو العينين، ديوان البيانيست الجنوبى للشاعر حامد عامر،ديوان الليل وسما الشاعر حسن محمد، ديوان سارح فى لون دكان للشاعرة دعاء عبدالله، وديوان وربنا بيشرح لى للشاعر رامى وفا، ديوان المهزلة للشاعر علاء أشرف، ديوان ضل عطشان الدفا للشاعر ضياء فريد، وديوان آل ياسين للشاعر محمود الكيلاني، مفيش رقم بيرد للشاعر محسن كيلانى، السبع خطايا لهدير عزت.

جائزة أحمد فؤاد نجم تعلن أسماء القائمة القصيرة

جدير بالذكر أن جوائز الأعمال الشعرية يبلغ إجمالي قيمتها 150 ألف جنيه، مقسمة على النحو التالي، 100 ألف جنيه تقسم بالتساوي على المتسابقين العشر الأوائل، و50 ألف جنيه للفائز الأول من بين العشر ولا يجوز تقسيمها. أما جائزة الدراسات النقدية لشعر العامية قيمتها 50 ألف جنيه، ولا يجوز تقسيمها، وتتضمن شروط التقدم لجائزة الدراسات النقدية لشعر العامية أن يكون العمل كتابا منشورا أو بحثا للحصول على درجة.

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