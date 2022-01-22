طيران الإمارات للآداب يستضيف نخبة من الأدباء العرب يواصل مهرجان طيران الإمارات للآداب التزامه بتسليط الضوء على المشهد الثقافي العربي من خلال استقطاب نخبة من الكتّاب والأدباء العرب، وذلك من خلال توفيره منصة أدبية يستعرضون من خلالها أعمالهم باعتبارها واحدة من الفعاليات الرئيسية للمهرجان الذي ينطلق في 3 وحتى 13 فبراير في فنادق الحبتور سيتي.

طيران الإمارات للآداب يستضيف نخبة من الأدباء العرب

مواضيع شيقة ومتنوعة

وتزخر قائمة المشاركين بالمهرجان بمجموعة متنوعة من الكتّاب والأدباء والمفكرين العرب، وبمواضيع متنوعة تواكب مختلف تطلعات جمهور المعرض، حيث تشمل المواضيع التي سيطرحها المشاركون الأعمال الروائية التاريخية والشعر والفلسفة والفنون والخيال والتشويق، وغيرها من المواضيع المتعلقة بالمرأة، والطفل، والاستدامة، والبيئة.

طيران الإمارات للآداب يستضيف نخبة من الأدباء العرب

أشرف العشماوي

يستضيف المهرجان الكاتب والمستشار أشرف العشماوي، مؤلف رواية «الجمعية السرية للمواطنين» التي صدرت مؤخراً والتي يطرح من خلالها أسئلة مهمة حول قيمة الحقيقة وقوة تأثير الزيف على مواطنين مهمشين يحاولون الحياة، عبر سرد مشوق لبدايات مليئة بالآمال ونهايات مرتبكة.

يشارك العشماوي بجلستين في دورة هذا العام، حيث سيسلط الضوء في جلسته الأولى على كتابه «صالة أورفانيللي» التي ستقام في تمام الساعة 8 مساءً من يوم الجمعة 4 فبراير، في حين سينضم إلى لولوة المنصوري وسلطان الموسى في جلسة «إعادة رواية التاريخ: بين الخيال والحقيقة» للحديث عن فن الرواية ودورها في التأثير على الكثير من القراء وستقام الجلسة في تمام الساعة 6 مساءً من يوم السبت 5 فبراير.

طيران الإمارات للآداب يستضيف نخبة من الأدباء العرب

شهد الراوي



وستشارك الروائية والكاتبة العراقية شهد الراوي في جلسة خاصة لها في تمام الساعة 8 مساءً من يوم الأحد 13 فبراير تناقش فيها روايتها «فوق جسر الجمهورية» التي تدور أحداثها في بغداد عام 2003 في مشهد ما بين الماضي بذكرياته وبين الحاضر المتغير بشكل لحظي متسارع وغير مفهوم. وتعد الراوي روائية عراقية حاصلة على درجة الدكتوراه في الأنثربولوجيا، وحازت روايتها «ساعة بغداد» جائزة غدنبرغ للرواية الأولى، كما ترجمت إلى عدة لغات.

طيران الإمارات للآداب يستضيف نخبة من الأدباء العرب

إيمان مرسال

وستشارك إيمان مرسال، شاعرة وكاتبة وأكاديميّة ومترجمة مصريّة في ثلاث جلسات، وهي جلسة مميزة في تمام الساعة 5:30 مساءً من السبت 12 فبراير للتحدث عن كتابها «في أثر عنايات الزيات» على جائزة الشيخ زايد للكتاب في الآداب في عام 2019، وجلسة نقاشية ثانية عن الأمومة مع هالة كاظم وبراجيا أغاروال في تمام الساعة 12 ظهراً من السبت 12 فبراير التي تستعرض دور المرأة في تكوين الأسرة والوجوه المختلفة للأمومة ولا سيما الصراعات النفسية والصور النمطية التي تواجهها الأمهات في عصرنا الحالي فيما يخص الأمومة.

طيران الإمارات للآداب يستضيف نخبة من الأدباء العرب

وسيشارك سلطان الموسى، المؤثر السعودي والمحاضر في هيئة الإشارات العلمية في القرآن والسنة، ومؤلف متخصص في الدراسات الدينية والحضارات والفلسفة والتاريخ، في جلسة للتحدث عن كتابه «التاريخ عبر الأديان والحضارات» الذي يلقي الضوء على أوجه الشبه بين الديانات من تجربة ورأي شخصي ممتع، وذلك في تمام الساعة 4 عصراً من يوم الجمعة 4 فبراير.. كما سينضم الموسى إلى جلسة «إعادة رواية التاريخ: بين الخيال والحقيقة» للحديث عن فن الرواية ودورها في التأثير على الكثير من القراء وستقام الجلسة في تمام الساعة 6 مساءً من يوم السبت 5 فبراير.

وستنضم نجوى بن شتوان مؤلفة وأكاديمية ليبية. وصلت روايتها «زرايب العبيد» إلى القائمة القصيرة في الجائزة العالمية للرواية العربية، إلى الروائي السعودي أسامة المسلم في جلسة «ما الذي حدث فعلاً؟ – التاريخ بين الحقيقة والفانتازيا» التي ستأخذ المشاركين في دور الروايات التاريخية في تحفيز القراء على ابتكار الخيال من خلال تصور الماضي ورسم صور خاصة بالقارئ لا سيما روايات التاريخية من فئة الفانتازيا.



وتناقش الروائية والباحثة المصرية والمحاضرة في تاريخ الفن، رشا عدلي، كيفية بناء العوالم الزمنية البديعة في الأعمال الأدبية، وتأثير البيوغرافيا والتوثيق التاريخي على عنصر «الزمن» في الكتابة، في «جلسة الروايات التاريخية- بين الزمان والمكان» في الساعة 7 مساءً من يوم الجمعة 4 فبراير وبمشاركة شاكر نوري، الإعلامي والروائي والمترجم العراقي.

وستنظم رشا عدلي في الساعة :0012 ظهراً من يوم السبت 5 فبراير ورشة عمل تحت عنوان «عقبة الكاتب» التي تطرح من خلالها أبرز العقبات التي يواجهها الكتّاب لا سيما الإلهام وتُتداول الأدوات المساعدة في العثور على الإلهام.

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