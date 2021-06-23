صدر حديثا المجموعة القصصية "فالس الغراب" للقاص الأردني يوسف ضمرة

صدر حديثا عن "الآن ناشرون وموزعون" في عمّان، المجموعة القصصية "فالس الغراب" للقاص الأردني يوسف ضمرة ...

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ويوظف ضمرة في مجموعته القصصية الأخيرة، أجواء الفانتازيا والغرائبية، حيث الأحداث مزيجٌ من التشكيل والرسم والدراما والخرافة والسخرية السوداء، وبحيث تقترب القصص من مناخات الكابوسية، وتتحرك ضمن أطر غير واقعية وإن امتلكت منطقها الخاص.

وتتسم المجموعة بلغة مرنة قادرة على الجمع بين الحقيقة والخيال، وبقدرتها على نقل ما وصفه ضمرة بأنه "مكتوب في مكان ما" في إشارة إلى الخيط الشفيف الذي يجمع القصص جميعها، وينهلُ من أحداث تكسر أفق التوقع عند القارئ، وتنقله إلى مستويات حسيَّة غير مألوفة.

وتضم المجموعة 33 قصة تتوزع على 150 صفحة، وتتنوع في طبيعة المشاهد التي تقدمها، وإن بقيت منتظمة ضمن إطار بمنحها هوية مشتركة، وجاءت أكثر القصص في صفحتين لتقدم صوراً خاطفة تحدثُ فيها المفارقة قبل أن يُختتم المشهد لينتقل القارئ إلى قصة جديدة ومشهد خاطف جديد.

يوسف ضمرة

أنهى دراسته الثانوية في مدينة الزرقاء الأردنية، وحصل على دبلوم علاج طبيعي من معهد المهن الطبية في عمّان عام 1976، وعمل في مجال التمريض. في الصحافة الأردنية، وراسل عددًا من الصحف العربية، وعمل محرراً لصفحة (ثقافة الطفل) في صحيفة العرب اليوم الأردنية، ومعدًا لعدد من البرامج الثقافية للإذاعة الأردنية. كتب عدة مقالات لصحيفة (الإمارات اليوم). وهو عضو في رابطة الكتاب الأردنيين، وانتُخب عضوًا في هيئتها الإدارية، دوراتٍ عدة، وشغل منصب نائب رئيس الرابطة لأربع سنوات.

النتاج الروائي:

• “سحب الفوضى”، 1990

النتاجات الأخرى:

• “العربات” (قصص)، 1979

• “نجمة والأشجار” (قصص)، 1980

• “المكاتيب لا تصل أمي” (قصص)، 1982

• “اليوم الثالث للغياب” (قصص)، 1983

• “ذلك المساء” (قصص)، 1985

• “مدارات لكوكب وحيد” (قصص)، 1988

• “عنقود حامض” (قصص)، 1993

• “مذكرات قطة”، 1996

• “أشجار دائمة العري” (قصص)، 2002

• “طريق الحرير” (مجموعة القصصية)، 2011

• “مراوغون قساة” (مجموعة القصصية)، 2014

معلومات أخرى (جوائز، ندوات، استضافات.. إلخ):

• جائزة محمود سيف الدين الإيراني للقصة القصيرة التي تمنحها رابطة الكتاب الأردنيين عام 1983

• جائزة الدولة التشجيعية في مجال القصة القصيرة عام 1995