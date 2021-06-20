صدور كتاب جديد "أساسيات في الاضطرابات النفسية" للدكتورة فردوس صوّاف

صدر حديثا عن الهيئة العامة السورية للكتاب، كتاب جديد بعنوان "أساسيات في الاضطرابات النفسية وأهم طرائق العلاج"، للدكتورة فردوس صوّاف...

يقع الكتاب في 184 صفحة من القطع الكبير، وهو دليل عمل مبسط للعاملين كافة في مهنة العلاج النفسي، حيث ينظم الخدمات النفسية لدى القائمين على هذه المهنة التي تتعامل مع جوانب غاية في الحساسية لدى الشخصية، وهي ثلاثية الفكر والسلوك والانفعال.

يلخص الكتاب أشهر الاضطرابات النفسية ويزيل اللبس في تداخل فئاتها، ويقرنها بأهم طرائق العلاج. الأمر الذي يتيح فهمًا أفضل لكل طريقة منها، وتميّزها من غيرها، ونقاط الاختلاف والالتقاء فيما بينها. ويعمّق التمكّن لدى العاملين في العلاج من استخداماتها بشكل واضح ويسير.

كما يوضح الكتاب أسلوب العناية الذاتية للتحصن ضد الاضطراب النفسي، ومساعدة من يعاني من اضطراب نفسي.

إضافة إلى أنه يبين أساليب التعامل مع بعض أنماط الشخصية "العدوانية، المتشائمة، العنيدة، المنجزة...".

كما يتضمن الكتاب بعض تدريبات الاسترخاء، والتدريبات العملية ذات الفائدة في الجلسات العلاجية لمواجهة حالات نفسية شائعة، وحصيلة خبرة نظرية علمية، وعملية علاجية في مجال العلاج النفسي لمدة 20 عامًا، علها تقدم بعض الفائدة لمنتفعيه.

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