فتح باب التقدم لجائزة الكتاب الألمانية أعلنت جائزة الكتاب الألمانية، للأدب الخيالى، التى تبلغ قيمتها 25 ألف يورو، عن فتح باب التقدم لها، وأسماء أعضاء لجنة التحكيم لعام 2022، وتعيين سبعة محلفين جدد، على أن يكون الموعد الأخير للتقدم هو 25 مارس 2022.

فتح باب التقدم لجائزة الكتاب الألمانية

الاعضاء

هذا ويتم منح جائزة الكتاب الألمانى من قبل مؤسسة جمعية الناشرين وبائعى الكتب فى ألمانيا، ويتم اختيار رواية العام من خلال عملية متعددة المراحل، فأولاً، تقوم لجنة التحكيم بمراجعة جميع الروايات المقدمة من قبل الناشرين وتجميع قائمة طويلة من 20 عنوانا، يتم الإعلان عنها فى 23 أغسطس، ومن تلك القائمة، يختار أعضاء لجنة التحكيم بعد ذلك ستة عناوين للقائمة القصيرة، والتى يتم إعلانها فى 20 سبتمبر.

وكشفت الجائزة فى بيانه لها عن أعضاء لجنة تحكيم جائزة الكتاب الألمانية 2022 وهم: إريك كلاين، فرانك ميندن، أولى أورمانز، إيزابيل فونلانثين، سلمى فيلس، جان وييل، ميريام زيك.

ويعلن عن الفائز بجائزة الكتاب الألمانية، مساء حفل توزيع الجوائز، الذى يقام تقليديًا فى الفترة من 19 وحتى 23 أكتوبر، وفى هذا العام تقرر أن يقام حفل التوزيع فى 17 أكتوبر مع بداية معرض فرانكفورت للكتاب.

ويحصل الفائز على جائزة مالية قدرها 25000 يورو (28572 دولارًا أمريكيًا)، ويتلقى كل من المتأهلين الخمسة للتصفيات النهائية 2500 يورو (2857 دولارًا أمريكيًا).

المزيد:

الشارقة:فتح باب تقديم الطلبات أمام صناع كتاب الطفل العرب