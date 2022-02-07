الشارقة:فتح باب تقديم الطلبات أمام صناع كتاب الطفل العرب أعلنت «هيئة الشارقة للكتاب»، عن فتح باب التسجيل أمام الرسامين والناشرين المتخصصين بصناعة كتب الأطفال، للمشاركة في المنح التي تقدمها منصة صُنَّاع كتاب الطفل «أفق»، حيث ستستقبل الطلبات حتى الأول من مارس المقبل، لتعلن نتائجها بالتزامن مع الدورة القادمة من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل».

الشارقة:فتح باب تقديم الطلبات أمام صناع كتاب الطفل العرب

منصة أفق

وتدعم منصة «أفق»، صناع كتاب الطفل العربي، بهدف توفير محتوى بصري عالي الجودة وملائم للأطفال، من مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين الرسامين والمؤلفين والناشرين، ومواكبة أحدث التقنيات الفنية في مجال إنتاج كتب الأطفال.

وتمنح هيئة الشارقة للكتاب، عبر منصة «أفق»، دعماً مالياً لكتاب الطفل العربي بقيمة 1500 دولار، يحصل عليها الرسام عن الكتاب الواحد، ويحق لكل رسام وناشر، التقدم للحصول على دعم كتابين كحد أقصى.

وعن فتح باب تقديم الطلبات أمام صناع كتاب الطفل العرب، قالت خولة المجيني، المنسق العام لمهرجان الشارقة القرائي للطفل: «يضع مهرجان الشارقة القرائي للطفل، في واحدة من أهدافه الرئيسة، دعم وتطوير صناعة كتاب الطفل، والنهوض بمهارات صناعه من ناشرين، ورسامين، وكتاب، من هنا، تفتح منصة (أفق) باباً للمنافسة الإبداعية، وفرصةً لتقديم أعمال نوعية تثري مكتبة الطفل العربي، وتسهم في بناء أجيال جديدة، قادرة على تحقيق تطلعات بلدانها».

وتابعت المنسق العام لمهرجان الشارقة القرائي للطفل: «يشهد كتاب الطفل في العالم، تطوراً كبيراً على صعيد المحتوى والإخراج الفني، ويبذل الرسامون جهوداً لتقريب المحتوى من أذهان الصغار، بقالب جمالي، يناسب أعمارهم، وما تقدمه منصة (أفق) من دعم، يدفع صناع كتاب الطفل في العالم العربي، إلى مواكبة التطورات الفنية في عالم كتاب الطفل، لتطوير الجانب البصري من كتب الأطفال، وتعزيز الشراكة بين الرسامين والناشرين».



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