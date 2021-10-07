25 مرشحاً نهائياً لجوائز الكتاب الوطني لـ2021 أعلنت المؤسسة الوطنية للكتاب في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام عن أسماء خمسة وعشرين من المرشحين النهائيين لجوائز الكتاب الوطنية لعام 2021 - خمسة منها في فئات الأدب الخيالي والواقعي والأدب المترجم والشعر وأدب الشباب. سيتم الإعلان عن الفائزين بهذا العام مباشرة يوم الأربعاء ، 17 نوفمبر في حفل توزيع جوائز الكتاب الوطني ، والذي سيعقد هذا العام مرة أخرى عبر الإنترنت.
سيحصل الفائزون على 10000 دولار وميدالية برونزية وتمثال ؛ سيحصل المتأهلون للتصفيات النهائية على 1000 دولار وميدالية برونزية. في هذا العام ، سيتم تقديم ميدالية المؤسسة الوطنية للكتاب للمساهمة المتميزة للأدب الأمريكي إلى كارين تي ياماشيتا ، وستُمنح نانسي بيرل جائزة المؤسسة الأدبية للخدمة المتميزة للمجتمع الأدبي الأمريكي.
25 مرشحاً نهائياً لجوائز الكتاب الوطني لـ2021
أسماء المرشحون الخمسة والعشرون المتأهلون للتصفيات النهائية:
فئة الأدب الخيالي
- أنتوني دوير ، " Cloud Cuckoo Land "
- لورين جروف ، " Matrix "
- ليرد هانت ، " Zorrie "
- روبرت جونز الابن " The Prophets "
- جايسون موت ، " Hell of a Book "
فئة الأدب الواقعي
- حنيف عبد الرقيب ، " A Little Devil in America: Notes in Praise of Black Performance "
- لوكاس بيسير ، " Running Out: In Search of Water on the High Plains "
- جريس إم تشو ، " Tastes Like War: A Memoir "
- نيكول يوستاس ، " Covered with Night: A Story of Murder and Indigenous Justice in Early America "
- تيا مايلز ، " All That She Carried: The Journey of Ashley’s Sack, a Black Family Keepsake
فئة الشعر
- ديزيريه سي بيلي ، " What Noise Against the Cane " مطبعة جامعة ييل
- مارتن إسبادا ، " Floaters " دبليو دبليو نورتون وشركاه
- دوغلاس كيرني ، " Sho " وايف بوكس
- هوا نجوين ، " A Thousand Times You Lose Your Treasure " وايف بوكس
- جاكي وانج ، " The Sunflower Cast A Spell To Save Us From The Void " نايتبوت بوكس
فئة الأدب المترجم
- إليسا شوا دوسابين ، الشتاء في سوكشو " Winter in Sokcho " ترجمتها عن الفرنسية أنيسة عباس هيغنز
- جي فاي ، جنة زهر الخوخ " Peach Blossom Paradise " ترجمها من اللغة الصينية كنعان مورس
- نونا فرنانديز ، منطقة الشفق " The Twilight Zone " ترجمتها من الإسبانية ناتاشا ويمر
- بنجامين لاباتوت ، عندما نتوقف عن فهم العالم " When We Cease to Understand the World " ترجمها من الإسبانية أدريان ناثان ويست
- سمر يزبك ، كوكب من الطين " Planet of Clay " ترجمها من العربية ليري براي
فئة أدب الشباب
- شينغ ين خور ، The Legend of Auntie Po -
- ماليندا لو ، Last Night at the Telegraph Club
- كايل لوكوف ، Too Bright to See
- كيكلا ماجون ، Revolution in Our Time: The Black Panther Party’s Promise to the People "
- امبر ماكبرايد ، Me (Moth)
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