25 مرشحاً نهائياً لجوائز الكتاب الوطني لـ2021 أعلنت المؤسسة الوطنية للكتاب في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام عن أسماء خمسة وعشرين من المرشحين النهائيين لجوائز الكتاب الوطنية لعام 2021 - خمسة منها في فئات الأدب الخيالي والواقعي والأدب المترجم والشعر وأدب الشباب. سيتم الإعلان عن الفائزين بهذا العام مباشرة يوم الأربعاء ، 17 نوفمبر في حفل توزيع جوائز الكتاب الوطني ، والذي سيعقد هذا العام مرة أخرى عبر الإنترنت.

سيحصل الفائزون على 10000 دولار وميدالية برونزية وتمثال ؛ سيحصل المتأهلون للتصفيات النهائية على 1000 دولار وميدالية برونزية. في هذا العام ، سيتم تقديم ميدالية المؤسسة الوطنية للكتاب للمساهمة المتميزة للأدب الأمريكي إلى كارين تي ياماشيتا ، وستُمنح نانسي بيرل جائزة المؤسسة الأدبية للخدمة المتميزة للمجتمع الأدبي الأمريكي.

25 مرشحاً نهائياً لجوائز الكتاب الوطني لـ2021

أسماء المرشحون الخمسة والعشرون المتأهلون للتصفيات النهائية:

فئة الأدب الخيالي

أنتوني دوير ، " Cloud Cuckoo Land " لورين جروف ، " Matrix " ليرد هانت ، " Zorrie " روبرت جونز الابن " The Prophets " جايسون موت ، " Hell of a Book "

فئة الأدب الواقعي

حنيف عبد الرقيب ، " A Little Devil in America: Notes in Praise of Black Performance " لوكاس بيسير ، " Running Out: In Search of Water on the High Plains " جريس إم تشو ، " Tastes Like War: A Memoir " نيكول يوستاس ، " Covered with Night: A Story of Murder and Indigenous Justice in Early America " تيا مايلز ، " All That She Carried: The Journey of Ashley’s Sack, a Black Family Keepsake

فئة الشعر

ديزيريه سي بيلي ، " What Noise Against the Cane " مطبعة جامعة ييل مارتن إسبادا ، " Floaters " دبليو دبليو نورتون وشركاه دوغلاس كيرني ، " Sho " وايف بوكس هوا نجوين ، " A Thousand Times You Lose Your Treasure " وايف بوكس جاكي وانج ، " The Sunflower Cast A Spell To Save Us From The Void " نايتبوت بوكس

فئة الأدب المترجم

إليسا شوا دوسابين ، الشتاء في سوكشو " Winter in Sokcho " ترجمتها عن الفرنسية أنيسة عباس هيغنز جي فاي ، جنة زهر الخوخ " Peach Blossom Paradise " ترجمها من اللغة الصينية كنعان مورس نونا فرنانديز ، منطقة الشفق " The Twilight Zone " ترجمتها من الإسبانية ناتاشا ويمر بنجامين لاباتوت ، عندما نتوقف عن فهم العالم " When We Cease to Understand the World " ترجمها من الإسبانية أدريان ناثان ويست سمر يزبك ، كوكب من الطين " Planet of Clay " ترجمها من العربية ليري براي

فئة أدب الشباب

شينغ ين خور ، The Legend of Auntie Po - ماليندا لو ، Last Night at the Telegraph Club كايل لوكوف ، Too Bright to See كيكلا ماجون ، Revolution in Our Time: The Black Panther Party’s Promise to the People " امبر ماكبرايد ، Me (Moth)

جائزة نوبل للآداب لعام 2021 للروائي عبد الرزاق غرنة