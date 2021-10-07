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25 مرشحاً نهائياً لجوائز الكتاب الوطني لـ2021 

منشور 07 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 07:17
25 مرشحاً نهائياً لجوائز الكتاب الوطني لـ2021
25 مرشحاً نهائياً لجوائز الكتاب الوطني لـ2021

25 مرشحاً نهائياً لجوائز الكتاب الوطني لـ2021  أعلنت المؤسسة الوطنية للكتاب في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام عن  أسماء خمسة وعشرين من المرشحين النهائيين لجوائز الكتاب الوطنية لعام 2021 - خمسة منها في فئات الأدب الخيالي والواقعي والأدب المترجم والشعر وأدب الشباب. سيتم الإعلان عن الفائزين بهذا العام مباشرة يوم الأربعاء ، 17 نوفمبر في حفل توزيع جوائز الكتاب الوطني ، والذي سيعقد هذا العام مرة أخرى عبر الإنترنت.

سيحصل الفائزون على 10000 دولار وميدالية برونزية وتمثال ؛ سيحصل المتأهلون للتصفيات النهائية على 1000 دولار وميدالية برونزية. في هذا العام ، سيتم تقديم ميدالية المؤسسة الوطنية للكتاب للمساهمة المتميزة للأدب الأمريكي إلى كارين تي ياماشيتا ، وستُمنح نانسي بيرل جائزة المؤسسة الأدبية للخدمة المتميزة للمجتمع الأدبي الأمريكي.

25 مرشحاً نهائياً لجوائز الكتاب الوطني لـ2021

أسماء المرشحون الخمسة والعشرون المتأهلون للتصفيات النهائية:

25 مرشحاً نهائياً لجوائز الكتاب الوطني لـ2021

فئة الأدب الخيالي

  1. أنتوني دوير ، " Cloud Cuckoo Land " 
  2. لورين جروف ، " Matrix " 
  3. ليرد هانت ، " Zorrie " 
  4. روبرت جونز الابن " The Prophets " 
  5. جايسون موت ، " Hell of a Book " 

فئة الأدب الواقعي 

  1. حنيف عبد الرقيب ، " A Little Devil in America: Notes in Praise of Black Performance " 
  2. لوكاس بيسير ، " Running Out: In Search of Water on the High Plains " 
  3. جريس إم تشو ، " Tastes Like War: A Memoir " 
  4. نيكول يوستاس ، " Covered with Night: A Story of Murder and Indigenous Justice in Early America " 
  5. تيا مايلز ، " All That She Carried: The Journey of Ashley’s Sack, a Black Family Keepsake  

فئة الشعر

  1. ديزيريه سي بيلي ، " What Noise Against the Cane " مطبعة جامعة ييل
  2. مارتن إسبادا ، " Floaters " دبليو دبليو نورتون وشركاه
  3. دوغلاس كيرني ، " Sho " وايف بوكس
  4. هوا نجوين ، " A Thousand Times You Lose Your Treasure " وايف بوكس
  5. جاكي وانج ، " The Sunflower Cast A Spell To Save Us From The Void " نايتبوت بوكس

فئة الأدب المترجم

  1. إليسا شوا دوسابين ، الشتاء في سوكشو " Winter in Sokcho " ترجمتها عن الفرنسية أنيسة عباس هيغنز
  2. جي فاي ، جنة زهر الخوخ " Peach Blossom Paradise " ترجمها من اللغة الصينية كنعان مورس 
  3. نونا فرنانديز ، منطقة الشفق " The Twilight Zone " ترجمتها من الإسبانية ناتاشا ويمر
  4. بنجامين لاباتوت ، عندما نتوقف عن فهم العالم " When We Cease to Understand the World " ترجمها من الإسبانية أدريان ناثان ويست
  5. سمر يزبك ، كوكب من الطين " Planet of Clay " ترجمها من العربية ليري براي

فئة أدب الشباب

  1. شينغ ين خور ،  The Legend of Auntie Po - 
  2. ماليندا لو ،  Last Night at the Telegraph Club
  3. كايل لوكوف ،  Too Bright to See
  4. كيكلا ماجون ، Revolution in Our Time: The Black Panther Party’s Promise to the People "
  5. امبر ماكبرايد ، Me (Moth)

 

جائزة نوبل للآداب لعام 2021 للروائي عبد الرزاق غرنة


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