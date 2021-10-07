جائزة نوبل للآداب لعام 2021 للروائي عبد الرزاق غرنة تم الإعلان قبل قليل عن فوز الروائي عبد الرزاق غرنة بجائزة نوبل في الأدب لعام 2021 "لتغلغله المتشدد والعاطفي في آثار الاستعمار ومصير اللاجئ بين الثقافات والقارات".

جائزة نوبل للآداب لعام 2021 للروائي عبد الرزاق غرنة

السيرة الشخصية عبد الرزاق غرنة

ولد الروائي عبد الرزاق غرنة عام 1948 في جزيرة زنجبار قبالة سواحل شرق إفريقيا.

جاء إلى بريطانيا كطالب في عام 1968 وهو الآن يدرّس الأدب في جامعة كنت. محرر مشارك في مجلة Wasafiri.

توثق رواياته الثلاث الأولى ، ذاكرة المغادرة (1987) ، طريق الحج (1988) ودوتي (1990) ، تجربة المهاجرين في بريطانيا المعاصرة من وجهات نظر مختلفة. روايته الرابعة ، الجنة (1994) ، تدور أحداثها في شرق إفريقيا المستعمرة خلال الحرب العالمية الأولى ، وتم ترشيحها لجائزة بوكر للرواية. يحكي فيلم "معجب بالصمت" (1996) قصة شاب يغادر زنجبار ويهاجر إلى إنجلترا حيث يتزوج ويصبح مدرسًا. تؤثر زيارة العودة إلى بلده الأصلي بعد 20 عامًا بشكل عميق على موقفه تجاهه وتجاه زواجه. عن طريق البحر (2001) ، رواه صالح عمر ، طالب لجوء مسن يعيش في بلدة ساحلية إنجليزية.

عبد الرزاق غرنة يعيش في برايتون بشرق ساسكس. أحدث رواياته هي هجران (2005) ، وأدرجت في القائمة المختصرة لجائزة كتاب الكومنولث لعام 2006 ، والهدية الأخيرة (2011).

في عام 2007 قام بتحرير The Cambridge Companion إلى سلمان رشدي.

جائزة نوبل للطب 2021 لعالمان أمريكيان

جائزة نوبل في الآداب لعام 2021 للروائي عبد الرزاق غرنة

جائزة نوبل للآداب

تمنح جائزة نوبل للآداب سنوياً من قبل الأكاديمية السويدية، لأي مؤلف من أية دولة على ان يكون لديه حسب قول ألفريد نوبل "إنتاج أكثر الأعمال روعة لنزعة مثالية"، العمل بهذا الشكل يشير إلى عمل المؤلف ككل ، ومع ذلك أعمال الأفراد تذكر ويشاد بها أحياناً، الأكاديمية السويدية تقرر من سيتسلم الجائزة في كل سنة، ويعلن الشخص المختار في أوائل أكتوبر من كل عام. الاختيار الأول لجائزة نوبل في الأدب أحدث جدلاً واسعاً في بلدها الأصلي، السويد، حيث أن الكلمة idealisk تعني idealistic مذهب مثالى و ideal مثالي ، في سنوات مبكرة قررت اللجنة السويدية الألتزام بالمعنى الأقرب من نيةالوصية، وترك كتاب عالميين أمثال ليو تولستوي وهنريك إبسن لم يفوزا بالجائزة ، من المحتمل لكونهم غير "idealistic" منتمين للمذهب المثالي بما يكفي,في سنوات لاحقة الكلمة عدلت لتصبح أكثر عقلانية وتحررية, والجائزة تسلم كما كان مسار الجدال دائما بهذه الطريقة.للأعمال الجديرة والباقية أختيار الأكاديمية مازال يولد جدالاً، خصوصا لاختيار أناس مغمورين أمثال داريو فو سنة 1997 وألفريد جيلينيك عام 2004, جائزة نوبل ليست المعيار الوحيد لأمتيازية الأعمال الأدبية والأعمال القيمة الباقية، الناقدين لهذه الجائزة يشيروا إلى أن العديد من الكتاب البارزين لم يحصلوا على الجائزة ، وحتى لم يرشحوا لها.