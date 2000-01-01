أصالة تحتفل بخطوبة شقيقها و تشارك جمهورها فرحتها

البوابة-احتفلت المطربة أصالة نصري بخطوبة شقيقها أنس، في جو عائلي متمنية له السعادة والنجاح في حياته الجديدة.

ونشرت اصالة صورًا من حفل الخطوبة، عبر حسابها على موقع (إنستغرام)، وكتبت قائلة: (القمر اللي بالصورة أخي أنس صاحب أحلى قلب بها الكون القلب الدافئ الطيوب الطموح الأغلى على قلبي وروحي اليوم تمت خطبته على صبيه كتير بيحبها ونحنا حبيناها اسمها نهال بدر الله يبارك لكم وتكون رحلتكم حلوة فيها كل الأوقات الحلوة مبروك قصة حبكم ومبروك علينا هالفرح).

و على صعيد آحر، أحيت أصالة حفلا غنائيا الأسبوع الماضي في بحيرة عين الصيرة، الملاصقة للمتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة، وبدأت بأغنية (شكرا ياللي مشرفنا) وسط هتاف كبير من الجمهور.

هذا و كانت قضية المطالبة بالغاء الحفل مخيّمة على الاجواء لا سيّما بعد ان سارعت مجموعات كبيرة من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الى إطلاق هاشتاغ طالبت فيه بالغاء حفل اصالة تعبيرًا عن استيائها من تطاول المطربة السورية على مصر، وهذا ما دفع أصالة لتحويل الحفل الى منبر وجّهت من خلاله رسالة الى جمهورها، مؤكدة فيها أنها لا تستطيع أن تنكر فضل مصر عليها، خلال مشوارها الفني.