أصالة نصري ترد على مطالبات منعها من الغناء في مصر

البوابة-ردت المطربة السورية أصالة نصري على مطالبات بعض المصريين منع حفلها في متحف الحضارات، والذي أعلنت عنه مؤخراً.

وكتبت أصالة عبر حسابها على موقع (تويتر) قائلة: (أنا ازددت بمصر شهرة ومجد وماضفت إلّا مُحبّة جديدة لمصر العظيمة).

هذا و كان بعض النشطاء المصريين قد ابدوا استياءهم من اختيار الفنانة السورية أصالة لتقديم حفل في متحف الحضارات العريق، كما انتقدوا كون الشركة المنظمة للحفل تعود لنجلها.

وشدّدوا على أنه من الأنسب اختيار نجوم مصريين لإحياء مثل تلك المناسبات، كآمال ماهر، وأنغام، وشيرين عبد الوهاب، ونسمة محجوب وغيرهن.

فيما ذكّر آخرون بتصريحات سابقة لأصالة خلال حفلها بموسم الرياض، والتي اعتبرت وقتَها إنكاراً لدور مصر في مشوارها الفني ورحلة نجوميتها، و وصل الأمر إلى إطلاق حملة إلكترونية تدعو لإلغاء حفل الفنانة السورية عبر هاشتاغ (إلغاء حفل أصالة).