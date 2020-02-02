«أمازون» تصل إلى التريليون و«فيسبوك» تخسر 50 مليار دولار

واصلت النتائج المالية عن الفصل الأخير من 2019 تأثيراتها القوية المتباينة في أداء أسهم الشركات العالمية الكبرى، وبالتالي في قيمها السوقية.

فبحسب ما نشرته مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية أمس، أثرت النتائج الفصلية الأخيرة لشركة «أمازون» بالإيجاب في سهم الشركة، فارتفعت قيمته بنسبة 12 % في معاملات أول من أمس، لتصل قيمته إلى 2,100 دولار.

وارتفعت بالتالي القيمة السوقية للشركة إلى تريليون دولار مجدداً، لتستعيد «أمازون» عضويتها في نادي التريليون، الذي يضم أيضاً «أبل» و«مايكروسوفت» وأخيراً «ألفابت»، المالكة لمحرك البحث «غوغل».

واستفاد جيف بيزوس، مؤسس «أمازون»، من النتائج الفصلية أيضاً، إذ أضاف إلى ثروته الشخصية 13,2 مليار دولار في غضون دقائق معدودة بفعل ارتفاع أسهم الشركة التي يمتلك الآن 12 % منها، وبلغت قيمة بيزوس بعد الزيادة 129,5 مليار دولار.

وعلى النقيض من «أمازون»، تأثرت «فيسبوك» سلباً بالإعلان عن نتائجها الفصلية الأخيرة، إذ تراجعت قيمة سهم الشركة في تداولات أمس بنسبة 8 %، ما أفقد «فيسبوك» 50 مليار دولار من قيمتها السوقية.