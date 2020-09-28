«فيتش» تصنف «أرامكو» عند A بنظرة مستقبلية مستقرة

بنظرة مستقبلية مستقرة، أعلنت وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» عن تصنيف شركة «أرامكو السعودية» عند مستوى (A)، مؤكدة أن تقييم الملف الائتماني مستقل عن الشركة يصل عند مستوى (AA+).

وأبانت «فيتش» أن ملف أعمال الشركة يتميز بإنتاج واسع النطاق، واحتياطيات ضخمة، وتكاليف إنتاج متدنية، وتوسع في المصب والبتروكيماويات، متوقعة أن يبلغ صافي الرافعة المالية للأموال المحققة من العمليات التشغيلية للشركة بنهاية 2021 إلى مضاعف واحد.

ولفتت الوكالة العالمية إلى أن الزيادة في الرافعة المالية مدفوعة باستحواذ الشركة على «سابك» وبالأرباح الموزعة وأسعار النفط المتدنية، مبينة في الوقت ذاته أن أعمال الشركة قوية، لا سيما بند التكاليف، حيث تبلغ تكلفة البرميل المكافئ 2.8 دولار، والإنفاق الرأسمالي لعمليات المنبع 4.7 دولار، وهو أقل بكثير من تكاليف الشركات الدولية ذات الخدمات المتكاملة، ما يعطيها ميزة كبيرة في ظل أسعار النفط المتقلبة.

واعتمدت وكالة «فيتش» في تصنيفها على فرضيات، منها أن سعر خام البرنت عند 41 دولاراً للبرميل العام الحالي، وأن هوامش التكرير عند دولارين، فيما يبلغ الإنتاج الأولي ما بين 12 و13 مليون برميل مكافئ، وتكرير 3 ملايين برميل يومياً، كما أن الأرباح الموزعة السنوية ستكون بقيمة 75 مليار دولار.