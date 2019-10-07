آبل تكشف عن عيب جديد يضرب الملايين من أجهزة "آيفون" وتتكفل بإصلاحه

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أعلنت شركة "أبل" عن أعطال حديثة تصيب بعض هواتفها، مشيرة إلى أنها ستقدم إصلاحا مجانيا لأصحاب الأجهزة المتأثرة بالعطب
أعلنت شركة "أبل" عن أعطال حديثة تصيب بعض هواتفها، مشيرة إلى أنها ستقدم إصلاحا مجانيا لأصحاب الأجهزة المتأثرة بالعطب بحسب سكاي نيوز .
وأصابت الأعطال المذكورة الملايين من أجهزة "آيفون" من طرازي "6" و"6 إس"، وتؤدي إلى توقف هذه الأجهزة فجأة عن العمل وبشكل تام.
وحسب تقرير لمجلة "فوربس" الأمريكية ، فإن الأعطال تصيب الأجهزة التي تم تصنيعها مؤخرا، لا تلك التي صدرت عامي 2014 و2015 وقت إطلاق هاتفي "آيفون 6" و"آيفون 6 إس" على الترتيب.
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Via SyndiGate.info
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