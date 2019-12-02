آلان في الإمارات... فيراري إس إف 90 ستراديل بسعر 1.9 مليون درهم

تم الكشف عن سلسلة إنتاج فيراري الأولى من طراز PHEV (سيارة كهربائية هجينة)، SF90 ستراديل، في دولة الإمارات في كازا فيراري بالتزامن مع سباق جائزة أبوظبي للفورمولا وان الكبرى 2019.

ويوفر النموذج الجديد أرقام أداء مذهلة، بما في ذلك قوة تبلغ حوالي 986 حصان، و 390 كجم من القوة السفلية عند 250 كيلومتر في الساعة.

ويشير اسم السيارة إلى الذكرى التسعين لتأسيس شركة سكوديريا فيراري، مما يبرز الصلة القوية التي كانت قائمة دائمًا بين سيارات السباق والطريق. وتقول Ferrari إن SF90 Stradale هي أيضًا عرض مثالي لكيفية انتقال Ferrari على الفور للمعرفة والمهارات التي اكتسبتها في المنافسة على إنتاج سياراتها.

وتحتوي SF90 Stradale على محرك تيربو V8 بزاوية 90 درجة قادر على توفير 780 من عزم الدوران، وهو أعلى إنتاج للطاقة في أي محرك من ثماني أسطوانات في تاريخ فيراري.

SF90 Stradale هي أيضاً أول سيارة رياضية من طراز Ferrari مزودة بـ 4WD، وهي خطوة ضرورية للسماح باستغلال القوة الفائقة و 800 Nm من عزم الدوران تطلقه مجموعة توليد القوة الهجينة، مما يضمن انطلاق السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 2.5 ثانية.

وللتغلب على تحدي إدارة الوزن، تم تصميم الهيكل والجسم الداخلي لـ SF90 Stradale باستخدام تكنولوجيا المواد المتعددة، بما في ذلك ألياف الكربون.

تتوفر SF90 Stradale الآن في معارض الطاير للسيارات بأسعار تبدأ من 1.9 مليون درهم، بحسب غلف نيوز.