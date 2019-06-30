آلان مع "جوجل مابس" تستطيع معرفة ازدحام القطارات قبل وصولها للمحطة

أضافت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة "جوجل" خاصية جديدة إلى خدمة الخرائط الرقمية "جوجل مابس" تتيح للمستخدم معرفة مدى ازدحام القطار أو حافلة النقل العام أو قطار الأنفاق الذي ينتظره في المحطة، وذلك قبل وصول القطار أو الحافلة حتى يحدد المستخدم بشكل مسبق ما إذا كان سيستقل القطار أو سينتظر قطارا آخر أقل ازدحاما .

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن "جوجل مابس" يحدد القطار المستهدف على أساس عادات المستخدم في استخدام وسائل النقل العام.

في الوقت نفسه، فإن "جوجل" أطلقت خدمة التحديث المباشر بشأن الاختناقات المرورية للأماكن الموجودة فيها الحافلات والتي لا توجد فيها خدمة المعلومات المرورية المباشرة من شركات النقل المحلية.

ويمكن للركاب الآن معرفة ما إذا كانت حافلاتهم ستتأخر في الوصول والوقت الذي سيضطرون لانتظاره حتى تصل هذه الحافلات.

في الوقت نفسه، فإن العملاء سيحصلون على معلومات أكثر دقة بشأن مواعيد السفر على أساس الحالة المرورية، كما سيمكنهم معرفة أماكن التأخير على الخريطة.

وأشارت شركة "جوجل" إلى أن الخاصيتين الجديدتين متاحتان في أكثر من 200 مدينة في مختلف أنحاء العالم، وهي متاحة للعمل مع الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل "أندرويد" و"آي.أو.إس".