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ما هي أبرز الدول التي بدأت في الاعتماد على تقنية التعرف على الوجه؟!

ما هي أبرز الدول التي بدأت في الاعتماد على تقنية التعرف على الوجه؟!
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