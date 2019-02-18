أبل تسجل براءة اختراع لفتح السيارات بالتعرف على الوجوه

سجلت أبل حقوق براءة اختراع لنظام التعرف على الوجه يمكن استخدامه لفتح السيارة بدون مفتاح.

تكشف التقارير عن تقديم أبل في أوائل 2017 لتسجيل براءة الاختراع وتم تسجيلها مؤخراً في مكتب براءات الاختراع الأمريكي تحت عنوان “النظام وطريقة ترخيص السيارات”.

يعمل الاختراع الجديد من أبل بطريقتين فيمكن استخدام عتاد التعرف على الوجه مباشرة في السيارة والوقوف أمام حساس الاستشعار ببساطة لمسح الوجه قبل فتح الباب والدخول إليه. أو يمكن استخدام ميزة إلغاء تأمين معرف الوجه المتوفرة على هاتف أيفون الذكي المزود بتلك الميزة.

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