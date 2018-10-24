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أرامكو السعودية تسعى لتخصيص ما يتراوح بين 2 و3 ملايين برميل يومياً من إنتاجها من الخام لقطاع البتروكيماويات

أرامكو السعودية تسعى لتخصيص ما يتراوح بين 2 و3 ملايين برميل يومياً من إنتاجها من الخام لقطاع البتروكيماويات
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