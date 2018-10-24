أرامكو السعودية تسعى لتخصيص ما يتراوح بين 2 و3 ملايين برميل يومياً من إنتاجها من الخام لقطاع البتروكيماويات

ذكر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، أن المملكة تسعى إلى تخصيص ما يتراوح بين مليونين و3 ملايين برميل يومياً من إنتاجها من النفط الخام لقطاع البتروكيماويات، وذلك على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

وأشار الناصر إلى أن شركته تعمل على شراء حصة في "سابك"، في إطار خطط لاحتلال مكانة رائدة في قطاع الكيماويات وأن قواعد مكافحة الاحتكار في الخارج ستجعل الاستحواذ المزمع يحتاج وقتاً.

وأكد الناصر ان الحكومة السعودية مازالت ملتزمة بالطرح العام الأولى للشركة لكن التوقيت سيعتمد على ظروف السوق وعوامل أخرى مضيفاً بأنه لا يمكن إدراج أرامكو قبل الانتهاء من صفقة سابك.

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