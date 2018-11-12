أرامكو السعودية توقع اتفاق مع أدنوك الإماراتية على الاستثمار والتنقيب عن الغاز المسال
أرامكو السعودية توقع اتفاق مع أدنوك الإماراتية على الاستثمار والتنقيب عن الغاز المسال
وقعت شركتا إنتاج النفط الوطنيتان في السعودية وأبوظبي الاثنين "اتفاق إطار عمل استراتيجي" للاستثمار في التنقيب عن الغاز الطبيعي ومشاريع الغاز المسال.
وقد وقع الاتفاق رئيسا أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي.
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