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أرباح «توتال» الفصلية تهوي %99 بعد انخفاض سعر النفط

منشور 06 أيّار / مايو 2020 - 06:40
أرباح «توتال» الفصلية تنخفض %99 بعد انخفاض سعر النفط
تراجعت أسعار النفط بحدّة في الفصل الأول من العام على خلفية الإنتاج الفائض وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا، إلى 50.1 دولاراً للبرميل من 63.1 دولاراً العام الماضي
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أفادت شركة «توتال» الفرنسية أن أرباحها الفصلية تراجعت بنسبة 99% بسبب انخفاض أسعار النفط، معلنةً عن خطط خفض لاستثماراتها استجابةً للأزمة المتواصلة في أسواق الخام.

أفادت شركة «توتال» الفرنسية أن أرباحها الفصلية تراجعت بنسبة 99% بسبب انخفاض أسعار النفط، معلنةً عن خطط خفض لاستثماراتها استجابةً للأزمة المتواصلة في أسواق الخام.

وأعلنت شركة النفط الفرنسية الكبرى عن ربح صافٍ بقيمة 34 مليون دولار للفصل الأول من العام، مقابل 3.1 مليارات دولار قبل عام.

وتراجعت أسعار النفط بحدّة في الفصل الأول من العام على خلفية الإنتاج الفائض وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا، إلى 50.1 دولاراً للبرميل من 63.1 دولاراً العام الماضي.

وقال المدير التنفيذي للشركة باتريك بويان «المجموعة تواجه ظروفاً استثنائية: أزمة كوفيد 19 الصحية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي وتخلق حالة كبيرة من عدم اليقين وأزمة سوق النفط، مع الانخفاض الكبير للأسعار منذ مارس».

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Via SyndiGate.info


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