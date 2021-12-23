أسعار الذهب اليوم في الإمارات: سعر الجرام عيار 24 يرتفع إلى 219 درهم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الإمارات (الخميس، الثالث والعشرين من ديسمبر) حيث وصل سعر جرام عيار 24 إلى 219 درهم إماراتي.

تحصل التغيرات في أسعار الذهب في محلات الصاغة بالإمارات بين التراجع والارتفاع الطفيف وهذا يدل على استقرار أسعار الذهب في الإمارات.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات

سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 219 درهم إماراتي

سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 205.50 درهم إماراتي

سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 196.25 درهم إماراتي

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 168.25 درهم إماراتي

أسعار الذهب في دبي - الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والروبية الهندية والريال السعودي



كانت أسعار الصرف المستخدمة على النحو التالي:

دولار أمريكي - 1 دولار أمريكي = 3.673 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 0.272 دولار أمريكي

اليورو - يورو واحد (يورو) = 4.166 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 0.240 يورو

الجنيه البريطاني - الجنيه البريطاني = 4.904 / 1 درهم إماراتي = 0.204 جنيه إسترليني

الروبية الهندية - 1 روبية هندية (INR) = 0.049 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 20.546 روبية هندية

ريال سعودي - 1 ريال سعودي = 0.978 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 1.022 ريال سعودي

تم تحديث الأسعار آخر مرة يوم الخميس 23 ديسمبر 2021 الساعة 2:22 صباحًا بتوقيت جرينتش.