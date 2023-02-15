أسعار الذهب اليوم في الاردن الأربعاء 15 فبراير 2023

سجلت أسعار الذهب اليوم في الاردن الأربعاء 15 فبراير انخفاض نسبي في مستهل تعاملات اليوم الصباحية، تناسباً مع تراجع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,845.20 دولار للأوقية.

ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر غرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 42.08 دينار أردني، بما يُعادل 59.32 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 38.57 دينار أردني، ما يُعادل 54.38 دولار.

أسعار الذهب اليوم في الاردن الأربعاء عيار 21

جاء سعر الذهب عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) اليوم الأربعاء عند 36.82 دينار، بما يُعادل 54.38 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في الأردن

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 31.56 دينار أردني، بما يُعادل 44.49 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في الأردن

جاء سعر غرام الذهب من عيار 14 اليوم الأربعاء عند 24.54 دينار أردني، ما يُعادل 34.61 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء 15 فبراير في الأردن عند 1,308.74 دينار أردني، بما يُعادل 1,845.20 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

جاء سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الأربعاء 15 فبراير عند 42,076.94 دينار أردني، ما يُعادل 59,324.51 دولار.

سعر جنيه الذهب في الاردن اليوم

وجاء سعر جنيه الذهب اليوم الأربعاء في الأردن عند 294.54 دينار أردني، ما يُعادل 415.28 دولار.