أسعار الذهب اليوم في الاردن الأربعاء 22 فبراير 2023

شهدت أسعار الذهب اليوم في الاردن، الأربعاء 22 فبراير انخفاض مؤقت في مستهل تعاملات اليوم الصباحية، تناسباً مع تراجع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,835.24 دولار للأوقية.

ومن خلال السطور التالية سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

أسعار الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر غرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 41.85 دينار أردني، بما يُعادل 59.00 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 38.36 دينار أردني، ما يُعادل 54.09 دولار.

سعر الذهب اليوم في الاردن الأربعاء عيار 21

جاء سعر الذهب عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) اليوم الأربعاء عند 36.62 دينار، بما يُعادل 51.63 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في الأردن

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 31.39 دينار أردني، بما يُعادل 44.25 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في الأردن

سجل سعر غرام الذهب من عيار 14 اليوم الأربعاء عند 24.41 دينار أردني، ما يُعادل 34.42 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء 22 فبراير في الأردن عند 1,301.68 دينار أردني، بما يُعادل 1,835.24 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الأربعاء 22 فبراير عند 41,849.95 دينار أردني، ما يُعادل 59,004.29 دولار.

سعر جنيه الذهب في الاردن اليوم

جاء سعر جنيه الذهب اليوم الأربعاء في الأردن عند 292.95 دينار أردني، ما يُعادل 413.04 دولار.

ونُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.