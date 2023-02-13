أسعار الذهب اليوم في الاردن الاثنين 13 فبراير 2023

شهدت أسعار الذهب اليوم في الاردن الاثنين 13 فبراير انخفاضاً طفيفاً في مستهل تعاملات اليوم الصباحية، تناسباً مع تراجع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,862.60 دولار للأوقية.

وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بالإضافة إلى بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر غرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 42.46 دينار أردني، بما يُعادل 59.88 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 38.92 دينار أردني، ما يُعادل 54.89 دولار.

أسعار الذهب اليوم في الاردن الاثنين عيار 21

جاء سعر الذهب عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) اليوم الاثنين عند 37.15 دينار، بما يُعادل 52.40 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في الأردن

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 31.84 دينار أردني، بما يُعادل 44.91 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين في الأردن

سجل سعر غرام الذهب من عيار 14 اليوم الاثنين عند 24.77 دينار أردني، ما يُعادل 34.93 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الاثنين في الأردن

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين 13 فبراير في الأردن عند 1,320.58 دينار أردني، بما يُعادل 1,862.60 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في الأردن

جاء سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الاثنين 13 فبراير عند 42,457.60 دينار أردني، ما يُعادل 59,883.94 دولار.

سعر جنيه الذهب في الاردن اليوم

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الاثنين في الأردن عند 297.20 دينار أردني، ما يُعادل 419.2 دولار.

ونُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.