أسعار الذهب اليوم في الاردن الاثنين 20 فبراير 2023

شهدت أسعار الذهب اليوم في الاردن الاثنين 20 فبراير ارتفاع مؤقت في مستهل تعاملات اليوم الصباحية، تناسباً مع تباين سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,843.20 دولار للأوقية.

ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر غرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 42.05 دينار أردني، بما يُعادل 59.26 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

جاء سعر غرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 38.55 دينار أردني، ما يُعادل 54.32 دولار.

أسعار الذهب اليوم في الاردن الاثنين عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) اليوم الاثنين عند 36.80 دينار، بما يُعادل 51.85 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 31.54 دينار أردني، بما يُعادل 44.45 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين في الأردن

وجاء سعر غرام الذهب من عيار 14 اليوم الاثنين عند 24.53 دينار أردني، ما يُعادل 34.57 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الاثنين في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين 20 فبراير في الأردن عند 1,308.00 دينار أردني، بما يُعادل 1,843.20 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الاثنين 20 فبراير عند 42,053.15 دينار أردني، ما يُعادل 59,260.21 دولار.

سعر جنيه الذهب في الاردن اليوم

جاء سعر جنيه الذهب اليوم الاثنين في الأردن عند 294.37 دينار أردني، ما يُعادل 414.8 دولار.

ونُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.