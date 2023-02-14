أسعار الذهب اليوم في الاردن الثلاثاء 14 فبراير 2023

شهدت أسعار الذهب اليوم في الاردن الثلاثاء 14 فبراير ارتفاع نسبي في مستهل تعاملات اليوم الصباحية، تناسباً مع صعود سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,862.30 دولار للأوقية.

وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر غرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 42.47 دينار أردني، بما يُعادل 59.87 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

جاء سعر غرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 38.93 دينار أردني، ما يُعادل 54.88 دولار.

أسعار الذهب اليوم في الاردن الثلاثاء عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) اليوم الثلاثاء عند 37.16 دينار، بما يُعادل 52.39 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 31.85 دينار أردني، بما يُعادل 44.91 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في الأردن

وجاء سعر غرام الذهب من عيار 14 اليوم الثلاثاء عند 24.77 دينار أردني، ما يُعادل 34.93 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء 14 فبراير في الأردن عند 1,320.87 دينار أردني، بما يُعادل 1,862.30 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 14 فبراير عند 42,466.92 دينار أردني، ما يُعادل 59,874.29 دولار.

سعر جنيه الذهب في الاردن اليوم

جاء سعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن عند 297.27 دينار أردني، ما يُعادل 419.12 دولار.

ونُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.