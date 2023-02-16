أسعار الذهب اليوم في الاردن الخميس 16 فبراير 2023

شهدت أسعار الذهب اليوم في الاردن الخميس 16 فبراير انخفاض طفيف في مستهل تعاملات اليوم الصباحية، تناسباً مع تراجع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,834.78 دولار للأوقية.

وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر غرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 41.86 دينار أردني، بما يُعادل 58.99 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

جاء سعر غرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 38.37 دينار أردني، ما يُعادل 54.07 دولار.

أسعار الذهب اليوم في الاردن الخميس عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) اليوم الخميس عند 36.63 دينار، بما يُعادل 51.62 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 31.39 دينار أردني، بما يُعادل 44.24 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس في الأردن

وصل سعر غرام الذهب من عيار 14 اليوم الخميس عند 24.42 دينار أردني، ما يُعادل 34.41 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الخميس في الأردن

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 16 فبراير في الأردن عند 1,301.96 دينار أردني، بما يُعادل 1,834.78 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الخميس 16 فبراير عند 41,858.95 دينار أردني، ما يُعادل 58,989.50 دولار.

سعر جنيه الذهب في الاردن اليوم

جاء سعر جنيه الذهب اليوم الخميس في الأردن عند 293.01 دينار أردني، ما يُعادل 412.96 دولار.

ونُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.