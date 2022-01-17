أسعار الذهب اليوم في دبي: سعر الجرام عيار 24 يرتفع إلى 220.50 درهم

شهدت أسعار الذهب اليوم في دبي (الاثنين، السابع عشر من يناير) ارتفاعاً طفيفاً حيث يتم تداول سعر جرام عيار 24 بنحو 220.50 درهم إماراتي.
أسعار الذهب اليوم في دبي
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سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 220.50 درهم إماراتي
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سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 207 درهم إماراتي
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سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 197.50 درهم إماراتي
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سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 169.25 درهم اماراتي.
أسعار الذهب في دبي - الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والروبية الهندية والريال السعودي
كانت أسعار الصرف المستخدمة على النحو التالي:
- دولار أمريكي - 1 دولار أمريكي = 3.673 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 0.272 دولار أمريكي
- اليورو - يورو واحد (يورو) = 4.189 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 0.239 يورو
- الجنيه البريطاني - الجنيه البريطاني = 5.020 / 1 درهم إماراتي = 0.199 جنيه إسترليني
- الروبية الهندية - 1 روبية هندية (INR) = 0.050 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 20.199 روبية هندية
- ريال سعودي - 1 ريال سعودي = 0.979 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 1.022 ريال سعودي
تم تحديث الأسعار آخر مرة يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:22 صباحًا بتوقيت جرينتش.
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