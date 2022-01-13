أسعار الذهب اليوم في دبي: سعر الجرام عيار 24 يرتفع إلى 221.25 درهم

شهدت أسعار الذهب اليوم في دبي (الخميس، الثالث عشر من يناير) ارتفاعاً حيث يتم تداول سعر جرام عيار 24 بنحو 221.25 درهم إماراتي.

أسعار الذهب اليوم في دبي

سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 221.25 درهم إماراتي

سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 208 درهم إماراتي

سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 198.25 درهم إماراتي

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 170 درهم اماراتي.

أسعار الذهب في دبي - الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والروبية الهندية والريال السعودي



كانت أسعار الصرف المستخدمة على النحو التالي:

دولار أمريكي - 1 دولار أمريكي = 3.673 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 0.272 دولار أمريكي

اليورو - يورو واحد (يورو) = 4.202 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 0.238 يورو

الجنيه البريطاني - الجنيه البريطاني = 5.035 / 1 درهم إماراتي = 0.199 جنيه إسترليني

الروبية الهندية - 1 روبية هندية (INR) = 0.050 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 20.100 روبية هندية

ريال سعودي - 1 ريال سعودي = 0.979 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 1.022 ريال سعودي

تم تحديث الأسعار آخر مرة يوم الأربعاء 12 يناير الساعة 2:22 صباحًا بتوقيت جرينتش.