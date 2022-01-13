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أسعار الذهب اليوم في دبي: سعر الجرام عيار 24 يرتفع إلى 221.25 درهم

منشور 13 كانون الثّاني / يناير 2022 - 07:10
أسعار الذهب اليوم في دبي: سعر الجرام عيار 24 يرتفع إلى 221.25 درهم
تحصل التغيرات في أسعار الذهب في محلات الصاغة بالإمارات بين التراجع والارتفاع الطفيف وهذا يدل على استقرار أسعار الذهب في الإمارات.

شهدت أسعار الذهب اليوم في دبي (الخميس، الثالث عشر من يناير) ارتفاعاً حيث يتم تداول سعر جرام عيار 24 بنحو 221.25 درهم إماراتي.

أسعار الذهب اليوم في دبي

  • سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 221.25 درهم إماراتي    

  • سجل سعر الجرام  عيار 22 نحو 208 درهم إماراتي

  • سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 198.25 درهم إماراتي

  • سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 170 درهم اماراتي.

أسعار الذهب في دبي - الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والروبية الهندية والريال السعودي


كانت أسعار الصرف المستخدمة على النحو التالي:

  • دولار أمريكي - 1 دولار أمريكي = 3.673 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 0.272 دولار أمريكي
  • اليورو - يورو واحد (يورو) = 4.202 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 0.238 يورو
  • الجنيه البريطاني - الجنيه البريطاني = 5.035 / 1 درهم إماراتي = 0.199 جنيه إسترليني
  • الروبية الهندية - 1 روبية هندية (INR) = 0.050 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 20.100 روبية هندية
  • ريال سعودي - 1 ريال سعودي = 0.979 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 1.022 ريال سعودي

تم تحديث الأسعار آخر مرة يوم الأربعاء 12 يناير الساعة 2:22 صباحًا بتوقيت جرينتش.

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