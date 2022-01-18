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أسعار الذهب اليوم في دبي: سعر الجرام عيار 24 ينخفض إلى 220 درهم

منشور 18 كانون الثّاني / يناير 2022 - 07:24
أسعار الذهب اليوم في دبي: سعر الجرام عيار 24 ينخفض إلى 220 درهم
تحصل التغيرات في أسعار الذهب في محلات الصاغة بالإمارات بين التراجع والارتفاع الطفيف وهذا يدل على استقرار أسعار الذهب في الإمارات.

شهدت أسعار الذهب اليوم في دبي (الثلاثاء، الثامن عشر من يناير) انخفاضاً طفيفاً حيث يتم تداول سعر جرام عيار 24 بنحو 220 درهم إماراتي.

أسعار الذهب اليوم في دبي

  • سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 220 درهم إماراتي    

  • سجل سعر الجرام  عيار 22 نحو 206.75 درهم إماراتي

  • سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 197.25 درهم إماراتي

  • سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 169.00 درهم اماراتي.

أسعار الذهب في دبي - الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والروبية الهندية والريال السعودي

 

أسعار الذهب اليوم في دبي
كانت أسعار الصرف المستخدمة على النحو التالي:

  • دولار أمريكي - 1 دولار أمريكي = 3.673 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 0.272 دولار أمريكي
  • اليورو - يورو واحد (يورو) = 4.195 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 0.238 يورو
  • الجنيه البريطاني - الجنيه البريطاني = 5.017 / 1 درهم إماراتي = 0.199 جنيه إسترليني
  • الروبية الهندية - 1 روبية هندية (INR) = 0.049 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 20.207 روبية هندية
  • ريال سعودي - 1 ريال سعودي = 0.979 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 1.022 ريال سعودي

تم تحديث الأسعار آخر مرة يوم الثلاثاء 18 يناير الساعة 2:22 صباحًا بتوقيت جرينتش.

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