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أسعار الذهب تتحرك في نطاق ضيق اليوم

منشور 16 حزيران / يونيو 2021 - 07:27
أسعار الذهب تتحرك في نطاق ضيق اليوم
نزل الذهب لأدنى مستوياته منذ 17 مايو أيار إلى 1843.99 دولار يوم الاثنين. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1860.40 دولار
أبرز العناوين
استقر الذهب ويتحرك في نطاق ضيق الأربعاء 16 يونيو إذ يترقب المستثمرون نتيجة أحدث اجتماع لمجلس الفدرالي الأميركي لاستقاء مؤشرات بشأن خفض محتمل لتدابير دعم اقتصادية، بينما فرض ارتفاع الدولار ضغوطا على المعدن الأصفر.

استقر الذهب ويتحرك في نطاق ضيق الأربعاء 16 يونيو إذ يترقب المستثمرون نتيجة أحدث اجتماع لمجلس الفدرالي الأميركي لاستقاء مؤشرات بشأن خفض محتمل لتدابير دعم اقتصادية، بينما فرض ارتفاع الدولار ضغوطا على المعدن الأصفر.

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ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1859.32 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:23 بتوقيت غرينتش.

ونزل الذهب لأدنى مستوياته منذ 17 مايو أيار إلى 1843.99 دولار يوم الاثنين. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1860.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.3% إلى 27.71 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 2757.77 دولار، بينما تراجع البلاتين 0.2% إلى 1150.99 دولار.

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كلمات دالة:ارتفاع سعر الذهبانخفاض سعر الذهب

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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