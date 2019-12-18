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أسعار الذهب ترتفع بشكل طفيف مع ترقب المستثمرين تفاصيل اتفاق تجاري

منشور 18 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 10:48
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1477 دولارا للأونصة
ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف مع ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين
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ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف مع ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف مع ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما نزل البلاديوم من ذروة قياسية سجلها في الجلسة الماضية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1477 دولارا للأونصة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1481.7 دولار.

وهبط البلاديوم 0.5% إلى 1944.13 دولار للأونصة ، لينزل من أعلى مستوى على الإطلاق عند 1998.43 دولار الذي بلغه في الجلسة السابقة.

وارتفعت الفضة 0.3% إلى 17.05 دولار للأونصة بينما تقدم البلاتين 0.2% إلى 929.6 دولار للأونصة.
 

أسعار الذهب تستقر مع تطلع الأسواق لتفاصيل بشأن اتفاق تجارة
أسعار الذهب ترتفع والدولار ينخفض والمتعاملون ينتظرون تفاصيل اتفاق التجارة

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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