أسعار الذهب ترتفع بعد انخفاض حاد

ارتفع الذهب اليوم بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، إذ نالت الشكوك بشأن برنامج تحفيز اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتخفيف من الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا من الإقبال على المخاطرة.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.8 بالمئة إلى 1661.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش، بعدما نزل نحو اثنين بالمئة أمس الثلاثاء بفعل الآمال في إجراءات تحفيز عالمية.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1661.80 دولار.

وجرت مفاوضات بين البيت الأبيض والكونجرس يوم الثلاثاء من أجل دعم الاقتصاد الأمريكي وأجور الأمريكيين في مواجهة تأثير الفيروس، لكن لا توجد بادرة اتفاق حتى الآن.

وقالت مارجريت يانج يان المحللة في سي.ام.سي ماركتس "شهية المخاطرة تعكرت... السوق خاب أملها كثيرا من تأجيل ترامب حزمة التحفيز، التي وعد بها الثلاثاء."

وتراجعت الأسهم الاسيوية والمؤشرات الآجلة للأسهم الأمريكية مع تنامي الشكوك إزاء حزمة التحفيز من واشنطن مما بدد قوة الدفع التي قادت للصعود في وقت سابق. وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.8 بالمئة الي 2401.04 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.6 بالمئة الي 874.28 دولار. وزادت الفضة واحدا بالمئة إلى 17.02 دولار للأوقية.