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أسعار الذهب تنخفض والدولار يرتفع بدعم توترات التجارة

أسعار الذهب تنخفض والدولار يرتفع بدعم توترات التجارة
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