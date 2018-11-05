أسعار النفط تتراجع إلى 72.3 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين حيث انخفضت أسعار تعاقدات خام مزيج برنت القياسي لأقرب شهر استحقاق 44 سنتا ما نسبته 0.6 في المئة من آخر إغلاق لها إلى 72.39 دولار للبرميل عند الساعة 0142 بتوقيت جرينتش، فيما هبطت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتا أو 0.8 في المئة إلى 62.61 دولار للبرميل.

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