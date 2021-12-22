أسعار النفط تستقر مع استمرار القلق من أوميكرون

شهدت أسعار النفط الأربعاء 22 ديسمبر استقراراً، إذ يترقب المتعاملون مؤشرات الطلب على الوقود وسط المخاوف المتعلقة بكوفيد-19 بعد أن علقت سنغافورة السفر بدون حجر صحي، وجددت أستراليا حملة التطعيم مع ارتفاع حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وارتفع مزيج برنت في المعاملات الآجلة ثمانية سنتات أو 0.1% إلى 74.06 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 3.4% في الجلسة السابقة.

وصعد خام غرب تكساس الأميركي 24 سنتا أي 0.3% إلى 71.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:10 بتوقيت غرينتش بعد أن قفز 3.7% أمس الثلاثاء.

وقال ستيفان بانسل الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا أمس الثلاثاء إن الشركة، والتي تنتج لقاح كورونا، لا تتوقع مشكلة في تطوير جرعة معززة واقية من المتحور أوميكرون ويمكنها البدء في العمل خلال أسابيع

